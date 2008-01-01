Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Дехтерева Валерия Александровна
6.3
0
Дехтерева Валерия Александровна
Стоматолог-ортодонт
Стаж 12 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Стоматология, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Тематическое усовершенствование "Ортодонтия", ВГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская стоматологическая поликлиника
ул. Суханова, 1
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Андреева
Елена Васильевна
Стоматолог-ортодонт
,
Главный врач
6.0
0
Записаться
Ковалёва
Ксения Андреевна
Стоматолог-ортодонт
,
Ординатор
,
Стоматолог общей практики
6.0
0
Записаться
Огаркова
Анна Евгеньевна
Стоматолог-ортодонт
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...