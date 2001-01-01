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Демченко Вера Борисовна
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Демченко Вера Борисовна

Педиатр
Стаж 19 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрия, 2001 г. окончания
  • Интернатура по педиатрии, ВГМУ, 2002 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Лечение дальнозоркости методами лазерной коррекции зрения", 2002 г.
  • СЦ «Избранные вопросы педиатрии - лечение пиелонефрита у детей», 2007г.
  • СЦ «Избранные вопросы педиатрии- лечение пиелонефрита у детей», 2007г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач педиатр, детская поликлиника №12, 2001 – 2006 гг.
  • Врач педиатр, детская клиника «Аленка», 2007 – 2016гг.
  • Врач педиатр, медицинский центр «Парацельс», 2017 г. – настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Парацельс
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём детей
Педиатр
1300 р
Вторичный приём детей
Педиатр
1000 р
Консультация детей
Педиатр
500 р
5 отзывов

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