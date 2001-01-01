Демченко Вера Борисовна

Доктор занимается наблюдением за здоровьем детей с рождения. Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний, а также патологии детей всех возрастов. Квалифицированный специалист в области вакцинопрофилактики. Проводит лекции для беременных женщин по вопросам грудного вскармливания и уходом за ребенком в первые месяцы жизни.