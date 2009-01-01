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Деркаченко Екатерина Павловна
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Деркаченко Екатерина Павловна

Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
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Образование
  • ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет федерального агенства по здравоохранению и развитию» г. Хабаровск, стоматология, высшее образование
  • Ординатура по специальности "Стоматология терапевтическая", ДВГМУ, 2009-2011 гг.
  • Повышение квалификации по специальности "Врач стоматолог терапевт", ДВГМУ, 2016 г
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматологическая клиника «Стомос» врач-стоматолог терапевт с 2018г по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Стомос
ул. Некрасовская, 96
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
500 р
0 отзывов

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