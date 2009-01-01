Деркаченко Екатерина Павловна
Стаж 10 лет
Врач-стоматолог терапевт. Постоянный участник симпозиумов на темы современной стоматологии в России и за рубежом. Сложное терапевтическое лечение и восстановление зубов, художественные реставрации фронтальной группы зубов, эндодонтическое осветление, профессиональное отбеливание
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Некрасовская, 96
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
500 р
Загрузка комментариев...