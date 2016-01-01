Дрозд Анастасия Сергеевна
Стаж 3 года
Принимает детей
Специализируется на диагностике и лечении стоматологических заболеваний у детей и взрослых.
Лечение осложнённого и неосложнённого кариеса с применением современных пломбировочных материалов.
Обработка каналов ручными и машинными инструментами
Распломбировка и перелечивание зубов, ранее леченных по поводу осложнённого кариеса.
Реставрация и восстановление анатомической формы.
Лечение осложнённого и неосложнённого кариеса с применением современных пломбировочных материалов.
Обработка каналов ручными и машинными инструментами
Распломбировка и перелечивание зубов, ранее леченных по поводу осложнённого кариеса.
Реставрация и восстановление анатомической формы.
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Адреса и стоимость приёма
пр-т 100-летия Владивостока, 30
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
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