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  3. Дрозд Анастасия Сергеевна
Дрозд Анастасия Сергеевна
6.3
3

Дрозд Анастасия Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 3 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет, Стоматология, 2017 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач стоматолог-терапевт, ООО «Имплантс», 2016 г. – по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Dental home
пр-т 100-летия Владивостока, 30
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
3 отзыва

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