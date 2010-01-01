  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Дроздов Святослав Юрьевич
Дроздов Святослав Юрьевич
6.0
0

Дроздов Святослав Юрьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Анестезиология и реаниматология. Сертификационный цикл", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-анестезиолог-реаниматолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи