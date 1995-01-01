Дылдина Ирина Витальевна

В процессе трудовой деятельности регулярно повышаю уровень своей профессиональной подготовки. Имеет высшее экономическое образование по специальности "Менеджмент организации". Имеет опыт работы с современными пломбировочными материалами, выполняет художественные реставрации зубов. Цель как специалиста: Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились люди к тебе. Лечи людей так, как хочешь, чтобы лечили тебя.