Дылдина Ирина Витальевна
Стаж 21 год
Принимает детей
В процессе трудовой деятельности регулярно повышаю уровень своей профессиональной подготовки. Имеет высшее экономическое образование по специальности "Менеджмент организации". Имеет опыт работы с современными пломбировочными материалами, выполняет художественные реставрации зубов. Цель как специалиста: Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились люди к тебе. Лечи людей так, как хочешь, чтобы лечили тебя.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Бурачка, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
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