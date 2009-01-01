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  3. Елисейцев Михаил Сергеевич
Елисейцев Михаил Сергеевич
6.0
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Елисейцев Михаил Сергеевич

Эндоскопист
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 4
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