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Елизарова Тамара Ивановна
6.3
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Елизарова Тамара Ивановна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1970 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Офтальмология", ТГМУ
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №8
ул. Вострецова, 4
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
1 отзыв

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