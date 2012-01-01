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  3. Ельницкая Людмила Николаевна
Ельницкая Людмила Николаевна
6.3
1

Ельницкая Людмила Николаевна

Стоматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский медицинский институт, Стоматологический факультет, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Светланская, 38/40
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
1 отзыв

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