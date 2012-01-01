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Ельницкая Людмила Николаевна
6.3
1
Ельницкая Людмила Николаевна
Стоматолог
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Хабаровский медицинский институт, Стоматологический факультет, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Светланская, 38/40
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
1 отзыв
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