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Емельянова Наталья Валериевна
6.5
2
Емельянова Наталья Валериевна
Стоматолог
Стаж 27 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Владивостокское бозовое медициниское училище, Стоматология, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Тематическое усовершенствование "Стоматология", Владивостокский базовый медицинский колледж, г. Владивосток, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская стоматологическая поликлиника
ул. Чапаева, 14
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
2 отзыва
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