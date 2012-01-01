  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Емельянова Наталья Валериевна
Емельянова Наталья Валериевна
6.5
2

Емельянова Наталья Валериевна

Стоматолог
Стаж 27 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское бозовое медициниское училище, Стоматология, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Стоматология", Владивостокский базовый медицинский колледж, г. Владивосток, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская стоматологическая поликлиника
ул. Чапаева, 14
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи