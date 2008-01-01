Ерёмин Евгений Станилавович

Участковый врач-психиатр, ЦРБ Мазановского района Амурской области, 2009-2010 гг

Врач-психиатр, Усть-Ивановский психо-неврологический интернат, Амурская область, 2010-2010 г.

Врач-психотерапевт, Хабаровская Краевая психиатрическая больница, 2011-2011 г.