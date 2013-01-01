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Евтеева Ольга Борисовна
6.0
0
Евтеева Ольга Борисовна
Терапевт
Стаж 36 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет,1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Терапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
ул. Пушкинская, 55
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
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