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  3. Филимонов Сергей Николаевич
Филимонов Сергей Николаевич
6.0
0

Филимонов Сергей Николаевич

УЗИ-специалист
Стаж не указан
Принимает детей
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Тигренок
Владивосток, ул. Черемуховая, 5
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
800 р
0 отзывов

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