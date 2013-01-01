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Филянина Ирина Васильевна
6.0
0
Филянина Ирина Васильевна
Рентгенолаборант
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
Владивостокское государственное медицинское училище, Сестринское дело, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рентгенология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Рентгенолаборант
По запросу
0 отзывов
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