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Фургал Юлия Александровна
6.0
0
Фургал Юлия Александровна
Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет
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Информация о враче
Образование
ГОУВПО Смоленская государственная медицинская академия 2008 год, стоматолог-терапевт
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Аванстом
Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 40
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
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