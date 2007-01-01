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Габрусенко Надежда Дмитриевна
5.7
1
Габрусенко Надежда Дмитриевна
Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия", 2007 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
Владивосток, ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
1 отзыв
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