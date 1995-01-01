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  3. Гафарова Ольга Викторовна
Гафарова Ольга Викторовна
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Гафарова Ольга Викторовна

Гепатолог, Инфекционист
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1992 г. окончания
  • Интернатура, Городская клиническая инфекционная больница № 1, г. Владивосток, 1991 - 1995 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование «Актуальные вопросы диагностики и лечения диффузных и очаговых заболеваний печени» на базе ВГМУ, 1996 г.
  • Курс «Биорезонансная терапия, вегетативный резонансный тест», РУДН, 2004 г.
  • Повышение квалификации по теме «Основы китайской медицины», ВГМУ, 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Главный врач, Клиника «ВаЯна», 2008 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Ли Вест
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Светланская, 16
Первичный приём взрослых
Гепатолог
По запросу
Инфекционист
По запросу
2 отзыва

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