  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Гафарова-вялова О. В.
Гафарова-вялова О. В.
6.0
0

Гафарова-вялова О. В.

Гепатолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
ВаЯна
ул. Менделеева, 14
Первичный приём взрослых
Гепатолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи