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Гасевская Светлана Васильевна
5.7
1
Гасевская Светлана Васильевна
Стоматолог
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
1 отзыв
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