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  3. Герасименко Анастасия Андреевна
Герасименко Анастасия Андреевна
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Герасименко Анастасия Андреевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург
Стаж 8 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет, стоматология, 2013 год окончания
  • Интернатура по специальности "Врач стоматолог общей практики", ТГМУ, 2013-2014 гг
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Стоматология терапевтическая", ТГМУ, 2015 г.
  • Повышение квалификации "Стоматология хирургическая", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматологическая клиника «Профи Дент» врач стоматолог-хирург с 2014 г. по 2015 г.
  • Стоматологическая клиника «Стомос» врач стоматолог-пародонтолог, стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург с 2015 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Стомос
Доступна онлайн запись
ул. Некрасовская, 96
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
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