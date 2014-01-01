Герасименко Анастасия Андреевна

Ассистент кафедры терапевтической и детской стоматологии с 2014 г. по настоящее время.

Сложное терапевтическое лечение и восстановление зубов, художественные реставрации фронтальных зубов, извлечение осколков инструментов и инородных тел из полости зуба. Пародонтологическое лечение заболеваний десен, печение пародонтита, медикаментозное лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта.