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Герец Елена Викторовна
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Герец Елена Викторовна

Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 18 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1995–2001 гг.
  • Интернатура по специальности психиатрия-наркология, ВГМУ, 2001-2002 гг.
  • Клиническая ординатура по специальности Психиатрия, ВГМУ, 2010-2012 гг.
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Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Психиатрия детского и подросткового возраста", ТГМУ, 2013 г.
  • Повышение квалификации "Транзактный анализ", г. Москва, 2014-2015 г.г.
  • Повышение квалификации "Арт-терапия", ИПП "Иматон", г. Москва, 2014-2015 гг.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач психиатр-нарколог. ОННП городская больница, г. Большой Камень, 2002-2009 гг.
  • • Врач психиатр-нарколог реабилитационного отделения ГБУЗ "ПКНД", г. Владивосток, 2009-2010 гг.
  • Врач психиатр участковый, ГБУЗ "КДКБ", г. Владивосток, 2012-2014 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая детская психиатрическая больница
ул. Днепровская, 45
Первичный приём детей
Психотерапевт
По запросу
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