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  3. Жилкова Галина Дмитриевна
Жилкова Галина Дмитриевна
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Жилкова Галина Дмитриевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 21.06.2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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