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  3. Жук Денис Григорьевич
Жук Денис Григорьевич
6.9
3

Жук Денис Григорьевич

Мануальный терапевт
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Профессионал
Владивосток, ул. Лазо, 8
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
3 отзыва

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