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Жукова Оксана Александровна
5.7
3
Жукова Оксана Александровна
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1998 г. окончания
ВГМУ, Лечебный факультет, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат " Общая врачебная практика (семейная медицина)", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
3 отзыва
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