Годовникова Наталья Владимировна
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Врач дерматовенеролог, косметолог лечит заболевания кожи, волос и ногтей; обследование и лечение венерических заболеваний; методами терапевнической косметологии лечит проблемную кожу, морщины, гипергидроз подмышечных впадин, ладоней и подошв; осуществляет удаление вирусных кожных заболеваний радиоволновым методом.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
Владивосток, ул. Светланская, 16
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1500 р
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Первичный приём детей
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Дерматовенеролог
1500 р
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Бесплатно
Консультация детей
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Бесплатно
Загрузка комментариев...