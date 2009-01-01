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  3. Годовникова Наталья Владимировна
Годовникова Наталья Владимировна
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Годовникова Наталья Владимировна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
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Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1993 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Дерматовенерология", 1994 г.
  • Ординатура по дерматовенерологии в кожно-венерологическом диспансере
Курсы повышения квалификации
  • Курсы повышения квалификации по косметологии, ВГМУ, 2009 г.
  • Курсы повышения квалификации по дерматовенерологии и косметологии, г. Москва, 2016 г.
Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник заседаний Краевого общества дерматовенерологов
  • Член Дальневосточной ассоциации эстетической медицины (ДВАЭМ) и Всероссийского общества гендерной медицины
  • Член Российского общества дерматовенеролов и косметологов (РОДВИК)
Опыт работы
  • Дерматовенеролог, поликлиника Краевого клинического кожно-венерологического диспансера, 1994 — 2009 гг.
  • Дерматовенеролог, поликлиника ФМБА России, г. Владивосток, 2010 — 2012 гг.
  • Дерматовенеролог, косметолог, частный кабинет ООО «Альфа+Омега, 2012 г. — по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Ли Вест
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
Владивосток, ул. Светланская, 16
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1500 р
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Первичный приём детей
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Дерматовенеролог
1500 р
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Бесплатно
Консультация детей
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Бесплатно
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