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Голодный Николай Петрович
6.6
2
Голодный Николай Петрович
Хирург
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток
ул. Круговая 2-я, 10А
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2 отзыва
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