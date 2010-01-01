Голубничая Наталья Сергеевна
Стаж 45 лет
Лечение и диагностика нарушений опорно-двигательной системы (позвоночник, суставы), головных болей, снижения внимания и памяти, неврозов, невралгии тройничного нерва.
Лечение и диагностика функциональных нарушений внутренних органов и систем (заболеваний органов пищеварения – гастриты, запоры, заболеваний сердечно-сосудистой системы – тахикардии, последствия инсультов, вегетососудистые дистонии) и др.
Остеопатическое лечение дисфункций в гинекологии и акушерстве, в том числе климактерическом, дородовом и послеродовом периодах
Лечение и диагностика функциональных нарушений внутренних органов и систем (заболеваний органов пищеварения – гастриты, запоры, заболеваний сердечно-сосудистой системы – тахикардии, последствия инсультов, вегетососудистые дистонии) и др.
Остеопатическое лечение дисфункций в гинекологии и акушерстве, в том числе климактерическом, дородовом и послеродовом периодах
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Адреса и стоимость приёма
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Остеопат
По запросу
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