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Голубничая Наталья Сергеевна
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Голубничая Наталья Сергеевна

Остеопат
Стаж 45 лет
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Информация о враче
Образование
  • Окончила Владивостокский государственный медицинский институт в 1975 году по специальности «Врач-лечебник»
  • Интернатуру, а затем и двухгодичную ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология»
  • В 2010 году прошла первичную специализацию по мануальной терапии, а затем и по остеопатии
Курсы повышения квалификации
  • ПАНО ДПО «Институт вертеброневрологии и мануальной медицины», ПК «Остеопатия», 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Остеопат
По запросу
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