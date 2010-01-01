Голубничая Наталья Сергеевна

Лечение и диагностика нарушений опорно-двигательной системы (позвоночник, суставы), головных болей, снижения внимания и памяти, неврозов, невралгии тройничного нерва.

Лечение и диагностика функциональных нарушений внутренних органов и систем (заболеваний органов пищеварения – гастриты, запоры, заболеваний сердечно-сосудистой системы – тахикардии, последствия инсультов, вегетососудистые дистонии) и др.

Остеопатическое лечение дисфункций в гинекологии и акушерстве, в том числе климактерическом, дородовом и послеродовом периодах