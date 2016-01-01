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  3. Горбачева Лариса Анатольевна
Горбачева Лариса Анатольевна
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Горбачева Лариса Анатольевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 33 года
Информация о враче
Образование
  • Спасское медицинское училище, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Сестринское дело", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
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