Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Горбачева Лариса Анатольевна
6.0
0
Горбачева Лариса Анатольевна
Медицинская сестра (брат)
Стаж 33 года
Информация о враче
Образование
Спасское медицинское училище, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Сестринское дело", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Мишина
Валентина Николаевна
Медицинская сестра (брат)
6.0
0
Записаться
Бондаренко
Тамара Игоревна
Медицинская сестра (брат)
6.0
0
Записаться
Самойлова
Галина Валерьевна
Медицинская сестра (брат)
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...