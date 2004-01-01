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Горбунова Оксана Сергеевна
6.1
3
Горбунова Оксана Сергеевна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрия, 2004 г.
Интернатура, Акушерство и гинекология, ВГМУ, 2005 г.
Курсы повышения квалификации
ТУ "Гистероскопия в гинекологи", 2009 г.
ТУ "Эндокринология в акушерстве и гинекологии", 2013 г.
Сертификат Акушерство и гинекология, ЧОУ ВО "СПб медико-социальный институт", 2015 г.
Сертификат УЗИ СПбГМУ им.Павлова, 2016 г.
ПП, УЗД, СПбГМУ им.Павлова, 2016 г.
Еще 2
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Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
УЗИ-специалист
По запросу
3 отзыва
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