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Гордиец Альвина Васильевна
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Гордиец Альвина Васильевна
Гепатолог
Стаж не указан / Доктор медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Профессионал
Владивосток, ул. Лазо, 8
Первичный приём детей
Гепатолог
По запросу
0 отзывов
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