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Городилова Ирина Петровна
6.3
2
Городилова Ирина Петровна
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1988 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", ВГМУ
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №8
ул. Вострецова, 4
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
2 отзыва
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