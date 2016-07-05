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Гриб Мария Сергеевна
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Гриб Мария Сергеевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО «ТГМУ» МЗ РФ диплом специалиста № 102507 0018313 Рег.№ 801 от 05.07.2016 «Лечебное дело»
  • ФГБОУ ВО «ТГМУ» МЗ РФ «Ординатура» №102507 038763 Рег № 487 от 11.07.2018 Протокол № 129 от 04.07.2018 года « врач отоларинголог»
Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ВО «ТГМУ» сертификат специалиста № 0125070003947 рег.№ 45343 от 09.07.2018 «Отоларингология»
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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