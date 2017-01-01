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  3. Грицай Ксения Николаевна
Грицай Ксения Николаевна
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Грицай Ксения Николаевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 2 года
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Информация о враче
Образование
  • В 2016 году закончила ТГМУ, по специальности «Лечебное дело»
  • В 2017 году закончила интернату по дерматовенерологии
  • В 2017 году закончила СЗГМУ им. Мечникова Проф. переподготовка по специальности косметология
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Центр лазерной косметологии Тисс
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т Партизанский, 40
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
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