  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Грицик Елена Ивановна
Грицик Елена Ивановна
6.0
0

Грицик Елена Ивановна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 11 лет
Принимает детей
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Партизанское медицинское училище по специальности "Акушерское дело", 2001 г. окончания
  • ВГМУ, специальность Педиатрия, 2001 - 2007 гг.
  • Клиническая ординатура по специальности "Акушерство и гинекология" на кафедре ВГМУ, 2007 - 2009 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации ТУ "Гистероскопия в гинекологии", 2010 г.
  • ТУ "Актуальные вопросы гинекологии детского и подросткового возраста", 2012 г.
  • ТУ "Патология шейки матки, кольпоскопия в гинекологии", 2014 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник конференций и съездов по акушерству и гинекологии, эндокринологии и других смежных специальностей
Опыт работы
  • Детский и подростковый гинеколог, Краевой Клинический Центр Охраны Материнства и Детства, с 2009 г.
  • Врач гинеколог по вопросам детской и подростковой гинекологии в поликлинике "Новомед", с 2012 г. по 2018 г.
  • Врач гинеколог (детский и подростковый) в Приморском краевом перинатальном центре, с 2013 г. по 2018 г.
Еще 4
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
Гинеколог
По запросу
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём детей
Гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи