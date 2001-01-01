Грицик Елена Ивановна

Детский и подростковый гинеколог, Краевой Клинический Центр Охраны Материнства и Детства, с 2009 г.

Врач гинеколог по вопросам детской и подростковой гинекологии в поликлинике "Новомед", с 2012 г. по 2018 г.

Врач гинеколог (детский и подростковый) в Приморском краевом перинатальном центре, с 2013 г. по 2018 г.