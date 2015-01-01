Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Григорян Ламара Артуриксовна
6.0
0
Григорян Ламара Артуриксовна
Педиатр
Стаж 52 года / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Врач педиатр, доцент института педиатрии, кандидат медицинских наук. Научные и практические интересы: Патология детей раннего возраста, детская кардиология.
Читать полностью
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
ПК Педиатрия, ТГМУ, 2015 г.
ПК Детская кардиология, РМАПО, г.Москва, 2016 г.
ПК Пороки сердца у детей, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
Доступна онлайн запись
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Чугунова
Елена Дмитриевна
Педиатр
,
Директор клиники
6.0
0
Записаться
Калашникова
Екатерина Николаевна
Педиатр
7.2
25
Записаться
Чукаева
Елена Николаевна
Педиатр
,
Заместитель главного врача
6.6
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...