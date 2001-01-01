Григорян Виктория Самвеловна

Лесозаводское медицинское училище, специальность “Лечебное дело”, 2001 г. окончания
Владивостокский Государственный Медицинский Университет, специальность “Лечебное дело”, 2007 г. окончания
Клиническая интернатура, специальность хирургия, 2008 г.
Клиническая ординатура, специальность ультразвуковая диагностика, 2011 г.
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Курсы повышения квалификации
Обучение «Проблемы гемостазиологии в интенсивной терапии» - VII ДВ конгресс «Человек и лекарство», г. Владивосток, 2010 г.
Участник в работе V Всероссийского Национального конгресса лучевых диагностов и терапевтов «Радиология – 2011», г. Москва, 2011 г.
ТУ «Ультразвуковая диагностика в ангиологии» ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва, 2013 г.
Участник в работе конференции «Избранные вопросы УЗД», г. Владивосток, 2014 г.
Участник Межрегиональной научно-практической конференции «Это наша земля, это наши люди. Пути совершенствования диагностической помощи на окраине империи. Избранные вопросы лучевой диагностики», г. Владивосток, 2014 г.
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Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач ультразвуковой диагностики, медицинский центр “Асклепий”, c 2011 г. по настоящее время
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