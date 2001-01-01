Григорян Виктория Самвеловна

Обучение «Проблемы гемостазиологии в интенсивной терапии» - VII ДВ конгресс «Человек и лекарство», г. Владивосток, 2010 г.

Участник в работе V Всероссийского Национального конгресса лучевых диагностов и терапевтов «Радиология – 2011», г. Москва, 2011 г.

ТУ «Ультразвуковая диагностика в ангиологии» ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва, 2013 г.