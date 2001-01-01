  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Григорян Виктория Самвеловна
Григорян Виктория Самвеловна
6.6
16

Григорян Виктория Самвеловна

УЗИ-специалист
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Лесозаводское медицинское училище, специальность “Лечебное дело”, 2001 г. окончания
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, специальность “Лечебное дело”, 2007 г. окончания
  • Клиническая интернатура, специальность хирургия, 2008 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Обучение «Проблемы гемостазиологии в интенсивной терапии» - VII ДВ конгресс «Человек и лекарство», г. Владивосток, 2010 г.
  • Участник в работе V Всероссийского Национального конгресса лучевых диагностов и терапевтов «Радиология – 2011», г. Москва, 2011 г.
  • ТУ «Ультразвуковая диагностика в ангиологии» ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва, 2013 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач ультразвуковой диагностики, медицинский центр “Асклепий”, c 2011 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Светланская, 113
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
16 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи