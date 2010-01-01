  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Григорьев Сергей Павлович
Григорьев Сергей Павлович
6.0
0

Григорьев Сергей Павлович

Массажист
Стаж 5 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Педиатрический факультет, 2010 г. - по настоящее время
Курсы повышения квалификации
  • Курсы массажиста, Институт вертеброневрологии и мануальной медицины, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Мед. Брат-травмотолог, Владивостокская клиническая больница №2, 2011 - 2016 гг.
  • Массажист, частная практика, с 2013 г.
  • Массажист, Академия Здоровья, 2016 - 2017 гг.
Еще 1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Сила Атланта
Доступен вызов на дом
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи