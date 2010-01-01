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Григорьев Сергей Павлович
6.0
0
Григорьев Сергей Павлович
Массажист
Стаж 5 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Расслабляющий массаж, снятие гипертонуса мышц, подготовка к спортивным достижениям, улучшение качества здоровья.
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Информация о враче
Образование
ТГМУ, Педиатрический факультет, 2010 г. - по настоящее время
Курсы повышения квалификации
Курсы массажиста, Институт вертеброневрологии и мануальной медицины, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Мед. Брат-травмотолог, Владивостокская клиническая больница №2, 2011 - 2016 гг.
Массажист, частная практика, с 2013 г.
Массажист, Академия Здоровья, 2016 - 2017 гг.
Массажист, Центр здорового позвоночника «Сила Атланта», май 2017 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Сила Атланта
Доступен вызов на дом
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
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