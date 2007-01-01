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Гринченко Елена Константиновна
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Гринченко Елена Константиновна
Травматолог-ортопед
,
Главный врач
,
Реабилитолог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
"Лечебное дело", Сибирский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Томск, 2007г.
"Травматология и ортопедия", Иркутский государственный институт усовершенствования врачей министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, г. Иркутск, 2010г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
Доступна онлайн запись
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Главный врач
3500 р
Травматолог-ортопед
3500 р
Реабилитолог
3500 р
0 отзывов
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