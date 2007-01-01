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  3. Громов Игорь Генрихович
Громов Игорь Генрихович
6.5
2

Громов Игорь Генрихович

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж 23 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по специальности "Терапевтическая косметология", 2007, 2012 гг.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Bounty
Владивосток, ул. Пологая, 68
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Трихолог
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
Первичный приём детей
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Трихолог
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
2 отзыва

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