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Халин Константин Дмитриевич
6.0
0
Халин Константин Дмитриевич
Эндоскопист
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет, лечебный факультет, 2013 год
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Член Российского эндоскопического общества (РЭндО), член европейского общества гастроинтестинальной эндоскопии (ESGE).
Опыт работы
с 2016 г по наст.вр. — врач эндоскопист эндоскопического отделения ЧУЗ "Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Владивосток.
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Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
Владивосток, ул. Верхнепортовая, 25
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
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