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  3. Хамроева Умида Жахонкуловна
Хамроева Умида Жахонкуловна
6.9
3

Хамроева Умида Жахонкуловна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али Ибн Сино (Авиценна), лечебное дело, 2006-2013 гг
  • ТГМУ, ординатура по акушерству гинекологии (проходила на базе ВРД№1, ВКБ №2 в гинекологической отделение), 2013-2015 гг
Курсы повышения квалификации
  • ТУ «Патология шейки матки с курсом кольпоскопии», 2017 г
  • ТУ «Возраст-ассоцированая медицина. Вопросы изменения метаболизма, профилактика и терапевтические возможности коррекции», 2018 г
  • «Интенсив по эндокринной гинекологии: от основ к высотам мастерства» , сертификат, 2018 г
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 2017 г по настоящее время работет в женской консультации Советского района, врачом акушером-гинекологом
  • Врач акушер-гинеколог родового отделения
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Адреса и стоимость приёма
Центр репродуктивного здоровья
Владивосток, ул. Волховская, 5
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
3 отзыва

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