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Хижинская Александра Николаевна
6.0
0
Хижинская Александра Николаевна
Стоматолог
Стаж 10 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология общей практики", ВГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская стоматологическая поликлиника
ул. Чапаева, 14
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
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