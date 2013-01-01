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  3. Хмелева Ирина Владимировна
Хмелева Ирина Владимировна
7.2
4

Хмелева Ирина Владимировна

Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО «Владивостокский государственный медицинский университет», стоматология, высшее образование
  • Интернатура по специальности "Врач стоматолог общей практики", ВГМУ, 2012-2013 гг
  • Профессиональная переподготовка «Стоматология хирургическая», ГБОУ ВПО ПСПюГМУ им. И.П. Павлова, 2013 г
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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматологическая клиника «GDG» врач-стоматолог хирург, пародонтолог с 2013 по 2018 г
  • Стоматологическая клиника «Стомос» врач-стоматолог хирург, пародонтолог с 2018 по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Стомос
ул. Некрасовская, 96
Первичный приём взрослых
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
4 отзыва

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