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  3. Ходова Людмила Владимировна
Ходова Людмила Владимировна
6.3
2

Ходова Людмила Владимировна

Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Светланская, 38/40
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
2 отзыва

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