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Ходова Людмила Владимировна
6.3
2
Ходова Людмила Владимировна
Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Светланская, 38/40
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
2 отзыва
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