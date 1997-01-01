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  3. Храмцов Виталий Вениаминович
Храмцов Виталий Вениаминович
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Храмцов Виталий Вениаминович

Клинический психолог
Стаж 40 лет
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Образование
  • Окончил Владивостокский медицинский университет, факультет клинической психологии, специальность клинический психолог
  • Окончил факультет практической психологии Академии им. Невельского, специальность практический психолог
  • Обучение в АНО "Академия дополнительного профессионального образования". Присвоена квалификация: Младший медбрат по уходу за больными 3 категория (разряда), 2017 г.
Курсы повышения квалификации
  • Курсы по детской психотерапии в городе Харькове на кафедре психотерапии в УИУВ у профессора Филатова А.Т., 1983 г.
  • Повышение квалификации по психотерапии, психодиагностике, психокоррекции у дoцента Колосова В.П, с участием профессора М.Е Бурно и профессора В.Е Рожнова, 1991 г.
  • Повышение квалификации на кафедре психотерапии ЦИУВ Москва, "Гипнотерапия от Ф. Месмера до М. Эриксона", 1983 г.
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Участие в ассоциациях
  • Действительный член профессиональной психотерапевтической лиги, член национального наркологического общества, клинический психолог –консультант, сертифицированный и аккредитованный консультант ППЛ
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Бехтерев
Владивосток, ул. Амурская, 8
Первичный приём взрослых
Клинический психолог
По запросу
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