Храмцов Виталий Вениаминович

Курсы по детской психотерапии в городе Харькове на кафедре психотерапии в УИУВ у профессора Филатова А.Т., 1983 г.

Повышение квалификации по психотерапии, психодиагностике, психокоррекции у дoцента Колосова В.П, с участием профессора М.Е Бурно и профессора В.Е Рожнова, 1991 г.

Повышение квалификации на кафедре психотерапии ЦИУВ Москва, "Гипнотерапия от Ф. Месмера до М. Эриксона", 1983 г.