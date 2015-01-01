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  3. Храмова Ирина Афанасьевна
Храмова Ирина Афанасьевна
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Храмова Ирина Афанасьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Светланская, 38/40
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва

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