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Идельгужина Светлана Владимировна
6.0
0
Идельгужина Светлана Владимировна
Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов
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