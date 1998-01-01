Ильинская Лариса Васильевна
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, специалист по беременности. Основные направления работы доктора: гинекологическая эндокринология; подготовка беременности, планирование беременности, ведение беременности в том числе с позиции эндокринологии. Лечение проблем невынашивания беременности, лечение патологии шейки матки.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
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