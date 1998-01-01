Исаева Татьяна Сергеевна
Стаж 23 года
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Оказание квалифицированной психологической помощи детям, подросткам, взрослым по вопросам: проблемы детско-родительских отношений; страхи и тревожность у детей; агрессивность; академические трудности; адаптация к детскому саду и школе; невротические и депрессивные расстройства; психосоматические расстройства; минимальные мозговые дисфункции у детей; супружеская терапия; нарушения сна; нервная анорексия; игромания; синдром дефицита внимания с гиперактивностью; трудности коммуникации у детей; посттравматические стрессовые расстройства. Психологическая диагностика: уровень тревоги и депрессии; уровень вегетативных расстройств; уровень стрессоустойчивости; тестирование на дисфункциональные установки и убеждения; личностные особенности; тестирование стиля воспитания. Коррекционная и развивающая работа с детьми и подростками: снижение агрессивности, тревожности; развитие коммуникативных навыков; освобождение от страхов; развитие эмпатии; развитие навыков адаптивного мышления.
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Адреса и стоимость приёма
Доступен вызов на дом
ул. Уборевича, 22
Первичный приём детей
Психотерапевт
По запросу
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
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