  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Исаева Татьяна Сергеевна
Исаева Татьяна Сергеевна
6.5
4

Исаева Татьяна Сергеевна

Психотерапевт
Стаж 23 года
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1991-1997 гг.
  • Интернатура по специальности врач-психиатр на базе Детской городской психиатрической больницы, г.Владивосток, 1997-1998 гг
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Психотерапия", ВГМУ, 2009 г.
Курсы повышения квалификации
  • ТУ "Психотерапия и медицинская психология", ВГМУ, 1998 г.
  • Cеминар "Пограничные психические расстройства", ВГМУ, 1998 г.
  • СЦ "Избранные вопросы психотерапии", ВГМУ, 2004 г.
Еще 8
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач – психотерапевт, Детская краевая психиатрическая больница г.Владивосток, 1998-2008 гг.
  • Врач -психотерапевт, городской центр психотерапии и медико-социальной помощи КГБУЗ "Владивостокский клинико-диагностический центр", с 2008 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
Доступен вызов на дом
ул. Уборевича, 22
Первичный приём детей
Психотерапевт
По запросу
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
4 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи