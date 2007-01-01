Иванов Дмитрий Вячеславович

"Современные стоматологические материалы и технологии производства компании "3М", как фактор повышения качества, изготовления и фиксации ортопедической конструкции", 2007 г.

Прохождение курса Nobel Biocare "Основы принятия решения в имплантологии: хирургический и ортопедический аспекты", г. Владивосток, 2007 г.

Участие в конференции Nobel Biocare Word Tour, г. Москва, 2007 г.