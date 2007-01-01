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  3. Иванов Дмитрий Вячеславович
Иванов Дмитрий Вячеславович
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Иванов Дмитрий Вячеславович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-гнатолог
Стаж 15 лет / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Стоматологический факультет, специализация "Ортопедическая стоматология и гнатология", г. Хабаровск, 2004 г. окончания
  • Магистратура института биотехнологий междисциплинарной стоматологии под руководство профессора Грегора Славичека, Штуттгарский университет, Германия, 2010 г. поступления
  • Аспирантура, Берлин, курс по протетической реабилитации по методике профессора Славичека
Курсы повышения квалификации
  • "Современные стоматологические материалы и технологии производства компании "3М", как фактор повышения качества, изготовления и фиксации ортопедической конструкции", 2007 г.
  • Прохождение курса Nobel Biocare "Основы принятия решения в имплантологии: хирургический и ортопедический аспекты", г. Владивосток, 2007 г.
  • Участие в конференции Nobel Biocare Word Tour, г. Москва, 2007 г.
Еще 22
Участие в ассоциациях
  • Член Российского Стоматологического Общества
  • Президент некоммерческого партнерства «Альянс врачей эстетической, функциональной и междисциплинарной стоматологии Приморского края»
  • Участник III-го МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТОМАТОЛОГИИ- BOSTON INSTITUTE OF AESTHETIC DENTISTRY​, 2013 г.
Еще 2
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Гарант
ул. Кирова, 45
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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